Российское виноделие не уступает никому из зарубежных конкурентов. Об этом заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Он побывал на выставке-дегустации «Путь российского вина», которая прошла с 25 по 27 марта в рамках международной выставки China Food and Drinks Fair в городе Чэнду. Его слова цитирует новостной агрегатор «СМИ2» в рубрике «Русский бренд».

Историки считают, что наиболее пригодными для жизни являются страны, где выращивается виноград. Россия входит в их число – и тут ей есть чем гордиться, особенно сейчас.

«Российское виноделие не уступает никому из зарубежных конкурентов ни по терруару, ни по новейшим технологиям, ни по школе, но у нас есть нечто особенное. Это наша русская душа, которую виноделы вкладывают в свои творения», – отметил Титов.

По его словам, российское Причерноморье идеально подходит для выращивания винограда, а по многим показателям и превосходит зарубежные. Не зря здесь селились древние греки, а уж они-то толк в вине знали.