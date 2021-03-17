Яркие спецэффекты, неожиданные дуэты и не только: чем запомнится премия «Муз-ТВ» в этом году

Они уточнили, что церемония назначена на новую дату, при этом впервые в истории звезды получат награду по итогу сразу двух лет - 2019-го и 2020-го.

Режиссер премии «Муз-ТВ» Олег Боднарчук пообещал, что в 2021 году меломанов ждет фантастическое шоу мирового уровня. «Мы будем удивлять по-настоящему! Работа над постановкой не останавливалась все это время, и я могу с уверенностью сказать, что это будет технологичное шоу с использованием самых последних трендов в спецэффектах и режиссуре», - уточнил он. На сцену выйдут неожиданные дуэты, и, по словам организаторов, «обрушат мощь абсолютных хитов». Кто станет ведущими церемонии, озвучат 22 марта.