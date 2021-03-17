Яркие спецэффекты, неожиданные дуэты и не только: чем запомнится премия «Муз-ТВ» в этом году
Фото: Global Look Press
Они уточнили, что церемония назначена на новую дату, при этом впервые в истории звезды получат награду по итогу сразу двух лет - 2019-го и 2020-го.
Режиссер премии «Муз-ТВ» Олег Боднарчук пообещал, что в 2021 году меломанов ждет фантастическое шоу мирового уровня. «Мы будем удивлять по-настоящему! Работа над постановкой не останавливалась все это время, и я могу с уверенностью сказать, что это будет технологичное шоу с использованием самых последних трендов в спецэффектах и режиссуре», - уточнил он. На сцену выйдут неожиданные дуэты, и, по словам организаторов, «обрушат мощь абсолютных хитов». Кто станет ведущими церемонии, озвучат 22 марта.
Фото: Global Look Press
Как добавили организаторы, зрители смогут пройти по купленным ранее билетам. Тем, кто не может посетить концерт, разрешили вернуть или обменять приобретенные билеты.
В пресс-службе добавили, что в этот раз телеканал дарит особенную надежду как звездам поп-сцены, так поклонникам и зрителям на «свет в конце тоннеля». Поэтому слоганом премии станет «Начало света». «С одной стороны, это обратное значение фразы «конец света», с другой – появление некоего маяка, на который можно ориентироваться всей музыкальной индустрии», - подчеркнули организаторы.
Напомним, в 2020 году премию «Муз-ТВ» перенесли из-за коронавируса. Мероприятие должны были вести Ксения Собчак, Максим Галкин, Александр Ревва и дебютантка в этой роли - Ольга Бузова.
Фото: Global Look Press
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