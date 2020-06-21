#спасибоврачам»: Варнава, Подольская и другие звезды поздравляют медиков с профессиональным праздником
Фото: Instagram/@kativarnava
Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. 21 июня наша редакционная лента Instagram заполнилась самыми трогательными поздравлениями тем, кто стоит на передовой борьбы за наше с вами здоровье, особенно в условиях пандемии коронавируса.
«Сегодня особый день в моей семье... День медицинского работника - профессиональный праздник моей мамы❤️ Моя мама - врач-терапевт и в свой пенсионный возраст продолжает лечить людей. Для нее это важно! Это ли не истинное призвание?!
Я безумно тобой горжусь, мамуль! Восхищаюсь и бесконечно ценю твой труд!
Также я ценю труд каждого врача, мед.персонала... Вы важнейшая часть нашего общества! Вы каждый день находитесь на страже нашего здоровья, НАШИХ ЖИЗНЕЙ! Это невероятная сила и смелость спасать, лечить, оберегать здоровье общества, которое еще недавно не предавало должного значения вашей работе. Пожалуйста, не сомневайтесь те, кто решил связать свою жизнь с медициной ради благих намерений! Времена имеют свойства меняться, мнения меняются, но вы всегда будете нужны! Мы без вас никак.
С большим уважением! С невероятной благодарностью! С праздником!», — написала Екатерина Варнава (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Поздравляю с днём медика ☺️! Будьте здоровы!!!! И берегите себя ❤️», — написала Наталья Подольская.
«Моя Мама! И все-все врачи мира - с Днём Медика! С любовью и уважением и благодарностью #деньмедика», — подписала видеопоздравление Рената Литвинова.
«От себя хочу сказать огромное спасибо всем людям, чья профессия действительно Призвание с большой буквы, нашим дорогим Врачам!» – написала Татьяна Навка.
«С праздником, дорогие мои коллеги! Сегодня День медицинского работника. Мы встречаем его, как победители. Мы вышли из красных зон, мы справились со вспышкой инфекции! Моя мама заболела коронавирусной пневмонией, выздоровела и сейчас дома! Здоровья и счастья всем нам – медикам! Здоровья нашим пациентам! Мы – Первые после Бога!» – написала главный доктор отечественного телевидения Елена Малышева.
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Сегодня День медицинского работника. Мы встречаем его, как победители. Мы вышли из красных зон, мы справились со вспышкой инфекции! Моя мама заболела коронавирусной пневмонией, выздоровела и сейчас дома! Здоровья и счастья всем нам – медикам! Здоровья нашим пациентам! Мы – Первые после Бога!
Кроме того, телеведущая поделилась песней-гимном работников медицины.
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Я сегодня получаю очень много поздравлений. Моя старшая сестра, врач – невролог, выслала мне вот эту песню «Люди в белых халатах». Все врачи её знают очень хорошо. Сегодня я её послушала, действительно, со слезами на глазах. Какое счастье, что я стала врачом! Поздравьте ваших докторов! ￼ С праздником вас ещё раз, мои дорогие и любимые коллеги!￼
«Сегодня прекрасный праздник – День медицинского работника! И мне кажется , что это отличный повод ещё раз сказать СПАСИБО вам и всем тем, кто каждый день спасает жизни и дает надежду! Самая трудная профессия в мире! А последние 3 месяца и опасная не только для вас, но и для ваших близких! Примите мое восхищение вашему служению! В моей семье есть удивительный доктор - Лариса Захаровна Каменецкая - Хирург заслуженный врач России. Когда я с ней разговариваю кажется всё! Я УЖЕ здорова))) ее человеческая и женская Красота, ее душа и сердце - микстура от всех болезней!
СПАСИБО Ей за мою маму, которая живёт!!! (Вон она рядышком с ней на фотографии))) Моя личная благодарность врачам и медсёстрам, которые месяц назад вылечили меня! Море вам любви радости и здоровья!!! спасибо вам, дорогие, бесценные специалисты, за то, что вы стараетесь для нас для всех, работаете не покладая рук, боретесь и верите в самое лучшее и дарите эту веру нам.
Дай Бог вам крепкого здоровья!!!» — написала актриса Алена Бабенко.
Певец Дмитрий Колдун записал видеообращение, которое сопроводил хештегами #спасибоврачам 🙏 #деньмедицинскогоработника.
«Сегодня такой важный и особенный день в моей семье 🥳🥰 День Медицинского Работника - профессиональный праздник моей мамочки 😘😘 Ирина Александровна - врач-стоматолог 🦷 Она закончила Первый мед с отличием и работает по профессии уже более 35 лет 🤩 Также она является заведующей в больнице, и до сих пор ведёт приёмы пациентов😍 Когда я ей говорю: Мамочка, может быть ты отдохнёшь?! Она всегда отвечает: Нет, я хочу продолжать быть в профессии, и лечить людей!
Она часто ездит на специализированные курсы и повышает квалификацию 🤓🧐 Я очень горжусь, своей мамулей! Восхищаюсь и бесконечно ценю твой труд! Также, как и ценю каждого врача 👨🏽⚕️👩🏻⚕️ С огромной благодарностью и восхищением обращаюсь в этом посте к каждому из докторов и медицинских работников! Спасибо каждому из вас, кто в это непростое время находится рядом с нами, и делает все возможное и невозможное, чтобы мы были здоровы 🙏🏻🙏🏻 С праздником!» — поздравила Ольга Бузова.
Фото: Instagram/@buzova86
Трогательное видеопоздравление опубликовала телеведущая Ангелина Вовк.
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Придумал кто-то белые халаты... Мне кажется, причины нет иной, Чем скрыть от всех, что медики - крылаты, Но прячут крылья за своей спиной. А волосы укрыв под колпаками, От всех скрывают тщательно они, То, что порой не понимают сами, Что не хотят, чтоб кто-то видел нимб. Но так и не смогли волшебной сути Скрыть от народа - видимо, не зря Их называют Ангелами люди, Кто жив остался, им благодаря!#врачигероинашеговремени #врачиотбога #врачигерои #врачироссии# врачибезграниц #врачиспасающие #праздникврачей
Теплые слова появились в официальном Instagram-аккаунте группы «Сурганова и оркестр»: «Сегодня мы — вместе со всей страной — отмечаем день медработника! Вы и сами знаете наше трепетное отношение к этой профессии. Врачи есть среди нас (у Светланы Сургановой и Валерия Тхая высшее медицинское образование), наших родных и друзей, и мы искренне считаем этот труд одним из самых почётных и важных на свете. От всей души поздравляем тех, кто ежедневно сражается за наше здоровье, иногда даже наперекор нам самим 😃 Пьем в вашу честь исключительно полезный зелёный чай — всё как доктор прописал! 😉».
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Сегодня мы — вместе со всей страной — отмечаем день медработника! ⠀⠀⠀⠀⠀ Вы и сами знаете наше трепетное отношение к этой профессии. Врачи есть среди нас (у Светланы Сургановой и Валерия Тхая высшее медицинское образование), наших родных и друзей, и мы искренне считаем этот труд одним из самых почётных и важных на свете. ⠀⠀⠀⠀⠀ От всей души поздравляем тех, кто ежедневно сражается за наше здоровье, иногда даже наперекор нам самим 😃 Пьем в вашу честь исключительно полезный зелёный чай — всё как доктор прописал! 😉 ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ #сурганова #сургановаиоркестр #сио #спасибоврачам #деньмедработника #деньмедика
««Светя другим, сгораю сам»- прочла я проникновенные строки на стене, ожидая свою бабушку в кабинете у офтальмолога. Уже позже я узнáю, что это-крылатая среди врачей фраза, можно сказать, девиз медика. ⠀ Сегодня, 21 июня, день медицинского работника. ( празднуется он в 3 июньское воскресенье ). ⠀ Моя крёстная мама, Наталья Попова(Якуба), медик с приличным стажем и вот-вот выйдет спасать людей моя лучшая подруга -Головатая Кристина ❤️❤️❤️( возможно кого-то забыла, дополню позже ). ⠀ Так вот, я знаю, какая ответственность лежит на их плечах, а порой, в их руках. Многие врачи оставили свои Семьи и трудились во благо нас, в рост, пик и регресс эпидемии CoVid. Если взять историю каждого, можно упасть в обморок от отвественности, с которой они сталкиваются каждый день. ⠀ Спасибо вам, представители медицины, за ежедневную, сложную и опасную работу ( особенно все эти 2 с лишним месяца). Вы(врачи, санитары, фельдшеры и медсёстры) каждый день совершаете невозможное, защищая нас от невидимого и опасного врага. Пусть будет меньше ошибок и больше открытий и побед! С праздником!!!❤️❤️», — поблагодарила медиков Анастасия Костенко.
«Сегодня мы поздравляем медицинских работников. Хочется выразить им самые добрые чувства: уважение, благодарность за всё то, что они делают. А сейчас, во время пандемии, тем более!
Дорогие врачи, медсестры, медбратья, санитары, фельдшеры, нянечки! Желаю вам здравствовать многие годы. И пусть то добро, которое вы принесли людям, возвращается к вам сторицей. Что касается меня, то только благодаря нашей медицине я могу легко покорять вершины! Низкий вам поклон! 🌈, — написал Евгений Петросян.
«Всех медиков поздравляю с профессиональным праздником! День медицинского работника всегда отмечался в нашей семье, так как моя мама не один десяток лет посвятила медицине! В это непростое время особенно хочется выразить благодарность всем, кто спасает наши жизни, рискуя собственными!
P.S.: И спасибо вам за то, что я живой!🙏🏽» — поздравил медиков Стас Михайлов.
Свою лепту в праздничную ленту внесла и Анна Семенович.
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Дорогие врачи Москвы и все-все-все работники московской медицины! От всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником! Разрешите сказать вам спасибо за вашу работу, многим из нас вы сохранили здоровье, рискуя при этом своим. Мы всегда знаем, что мы под вашей защитой. Желаю вам крепкого здоровья, большого личного счастья и, конечно же, любви❤️ #спасибомедработникам #здоровье #врачи #нашигерои
Александр Буйнов также поделился видеопоздравлением.
Редакция Passion.ru присоединяется к трогательным поздравлениям и искренним пожеланиям!
Фото: Instagram
Видео: Instagram/@renatalitvinovaofficial
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