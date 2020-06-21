спасибоврачам»: Варнава, Подольская и другие звезды поздравляют медиков с профессиональным праздником

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. 21 июня наша редакционная лента Instagram заполнилась самыми трогательными поздравлениями тем, кто стоит на передовой борьбы за наше с вами здоровье, особенно в условиях пандемии коронавируса.

«Сегодня особый день в моей семье... День медицинского работника - профессиональный праздник моей мамы❤️ Моя мама - врач-терапевт и в свой пенсионный возраст продолжает лечить людей. Для нее это важно! Это ли не истинное призвание?!

Я безумно тобой горжусь, мамуль! Восхищаюсь и бесконечно ценю твой труд!

Также я ценю труд каждого врача, мед.персонала... Вы важнейшая часть нашего общества! Вы каждый день находитесь на страже нашего здоровья, НАШИХ ЖИЗНЕЙ! Это невероятная сила и смелость спасать, лечить, оберегать здоровье общества, которое еще недавно не предавало должного значения вашей работе. Пожалуйста, не сомневайтесь те, кто решил связать свою жизнь с медициной ради благих намерений! Времена имеют свойства меняться, мнения меняются, но вы всегда будете нужны! Мы без вас никак.

С большим уважением! С невероятной благодарностью! С праздником!», — написала Екатерина Варнава (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).