«Спасибо за жизнь»: Пересильд, Воля, Алферова, Фадеев и другие знаменитости поздравляют с Днем Победы

9 мая 2019 года в России отмечают 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Многие известные люди страны сегодня побывали на параде на Красной площади, многие прошли в бесконечной реке Бессмертного полка с фотографиями своих героев, многие рассказали истории своей семьи и своих победителей.

И каждый говорит слова благодарности за мирное небо и возможность жить.