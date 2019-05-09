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«Спасибо за жизнь»: Пересильд, Воля, Алферова, Фадеев и другие знаменитости поздравляют с Днем Победы

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Полина Гагарина

Фото: Instagram
В России отмечают самый главный праздник.

9 мая 2019 года в России отмечают 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Многие известные люди страны сегодня побывали на параде на Красной площади, многие прошли в бесконечной реке Бессмертного полка с фотографиями своих героев, многие рассказали истории своей семьи и своих победителей.

И каждый говорит слова благодарности за мирное небо и возможность жить.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева рассказали истории своих дедушек и бабушек, переживших ужасы военного времени.

Прабабушка и прадедушка Павла Воли

Фото: Instagram

«На фото моя прабабушка и мой прадед, в честь которого назван я. Балакирев Павел Яковлевич - простой крестьянин, ушел на фронт и пропал без вести во время бомбежки их воинского эшелона под Смоленском. Прабабушка любила его по своего последнего дня, ни посмотрела ни на одного мужчину. Фронтовики есть и с маминой, и с папиной стороны. Есть погибшие. Все бабушки и дедушки - дети войны. Как и в каждой семье... Спасибо Вам, дорогие. Низкий поклон Вам, герои. Самый грустный и самый важный день. День слез и гордости. Будем помнить вечно. Будем всегда благодарить Вас, глядя в Ваши вечно молодые глаза на старых фото», - написал Павел (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Бабушка Анны Седоковой

Фото: Instagram

«Моя любимая Бабуля ! Мое солнышко ! Мой герой ! Вот, кажется, написано работник тыла и все вот так просто, а в 15 лет в жизнь девочки Лии пришла война. В 15 лет девочка Лия уже спасала людей, а после и до 80 лет работала медработником. Самым роскошным блюдом для детей того времени были картофельные очистки. Это если удавалось их найти. Мне сложно представить, через что вы прошли.И спасибо Вам за это. Спасибо ВАМ огромное . Спасибо, Бабуля. С Днём Победы !!!! Люблю бесконечно !!! Ценим и дорожим !», - написала Анна Седокова.

Юлия Пересильд с дочкой Аней исполнила песню о войне и поздравили ветеранов и всех с праздником: «Еще раз всех с Днем Победы! дарите любовь! не разжигайте войн!!! Рожайте детей! Берегите и уважайте стариков!!!».

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