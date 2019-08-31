Создатель «Смурфиков» Гордон Брэссак ушел из жизни в возрасте 68 лет

31 августа пришла печальная новость из США. Известный сценарист мультсериалов Гордон Брэссак ушел из жизни в возрасте 68 лет. О смерти отца сообщил кинопродюсер Джеймс Каллен Брэссак. «Мой отец любил заставлять людей смеяться, и я очень благодарен за то, что его наследие продолжает жить в созданных им мультфильмах. Если вы неравнодушны к мультикам, прошу вас посмотреть серию «Пинки и Брейна» или «Озорных анимашек» и посмеяться в его честь. Я знаю, что он хотел бы именно этого».