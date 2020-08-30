Создатель «Смешариков» умер на 73-м году жизни

«Анатолий Валентинович всегда был очень позитивным, энергичным идейным вдохновителем. Его вклад в развитие российской анимации невозможно переоценить. Он был настоящим профессионалом и энтузиастом своего дела. Благодаря его вере и творческому вкладу появились «Смешарики», над которыми он продолжал работать до последнего дня жизни. Для нашей команды он был не просто художественным руководителем, коллегой, но другом, учителем и наставником. Как продюсер, мыслитель, культуролог он каждый раз брал новую высоту, открывая новые горизонты для тех, кому посчастливилось взаимодействовать с ним. Это невосполнимая утрата, мы выражаем соболезнования родным и близким Анатолия Валентиновича и скорбим вместе с ними», – выразил соболезнования коллектив группы компаний «Рики», в которой работал Анатолий Прохоров.

Анатолий Прохоров родился 17 июля 1948 года. В возрасте 40 лет, будучи кандидатом физико-математических наук, стал сооснователем первой советской негосударственной анимационной студии «Пилот». Наибольшую известность продюсеру принес созданным им проект «Смешарики». В 2008 году Анатолий получил Государственную премию в области литературы и искусства «за социально-культурную программу «Смешарики», направленную на воспитание подрастающего поколения».

Редакция Passion.ru приносит соболезнования родным и близким Анатолия Прохорова.