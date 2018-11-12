«Совсем поесть на ночь нельзя с вами»: Собчак прокомментировала слухи сразу о двух беременностях – своей и Толстогановой

В последние несколько месяцев интернет-пользователи активно обсуждали интересное положение Ксении Собчак. Политик и ее семья долго хранили молчание, но на днях сначала Максим Виторган иронично отозвался о предполагаемой беременности супруги, а затем и сама Ксения ясно дала понять, что не ждет второго ребенка.

Поводом послужили статьи в СМИ о четвертой беременности 46-летней актрисы Виктории Толстогановой. Собчак решила защитить подругу в своем Telegram-канале: «Вика! Сочувствую! Вроде позавчера виделись, выпивали, и ты не была беременной от слова СОВСЕМ. Как же достали эти охотники за чужой беременностью. Пару месяцев назад я тоже вначале была беременной, потом, когда беременность затянулась (но журналисты же не могут быть неправы, правда ведь?), «сделала аборт» от любовника итд, итп» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).