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«Совсем поесть на ночь нельзя с вами»: Собчак прокомментировала слухи сразу о двух беременностях – своей и Толстогановой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

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Ксения Собчак резко высказалась о сплетнях, до сих пор муссирующихся в Сети, и защитила свою подругу Викторию Толстоганову.

В последние несколько месяцев интернет-пользователи активно обсуждали интересное положение Ксении Собчак. Политик и ее семья долго хранили молчание, но на днях сначала Максим Виторган иронично отозвался о предполагаемой беременности супруги, а затем и сама Ксения ясно дала понять, что не ждет второго ребенка.

Поводом послужили статьи в СМИ о четвертой беременности 46-летней актрисы Виктории Толстогановой. Собчак решила защитить подругу в своем Telegram-канале: «Вика! Сочувствую! Вроде позавчера виделись, выпивали, и ты не была беременной от слова СОВСЕМ. Как же достали эти охотники за чужой беременностью. Пару месяцев назад я тоже вначале была беременной, потом, когда беременность затянулась (но журналисты же не могут быть неправы, правда ведь?), «сделала аборт» от любовника итд, итп» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Ксения продолжила свою резкую отповедь: «Я бы не стала и сейчас обращать внимание на все это, если бы не один момент: моя подруга Виктория Толстоганова — актриса. И вся эта чушь прямым образом отражается на ее количестве предлагаемых сьемок итд. Я желаю Вике стать еще раз мамой, если она этого захочет, но сейчас это не так!!! Уймитесь уже, а то совсем поесть на ночь нельзя с вами…».

Напомним, Виктория воспитывает троих детей от двух браков, а у Ксении есть сын Платон, которому совсем скоро исполнится 2 года.

Фото и видео: Instagram

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