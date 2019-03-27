Советский и российский актер из «Формулы любви» Нодар Мгалоблишвили ушел из жизни в возрасте 87 лет

Известный актер и исполнитель роли графа Калиостро в популярном фильме «Формула любви» Нодар Мгалоблишвили ушел из жизни в Тбилиси в возрасте 87 лет. Об этом сообщил накануне вечером Первый канал Общественного телевидения Грузии. Источники добавили, что в последние годы Нодар Александрович тяжело болел.
Среди наиболее заметных театральных работ Мгалоблишвили — Актер («На дне» Максима Горького), Освальд («Привидения» Генри Ибсена), Яго («Отелло» Уильяма Шекспира). Он также сыграл в десятках советских и грузинских фильмов, а также в российских картинах и телесериалах.
«У Нодара была яркая, многозначительная и мужественная внешность, которая вызывала особые симпатии зрителей. Мгалоблишвили был не только выдающимся актером, но и прекрасным наставником, педагогом для молодых артистов», — рассказал грузинский режиссер Гоги Торадзе в интервью ТАСС.
Passion.ru соболезнует родным и близким Нодара Александровича.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Vyacheslav Panov / Global Look Press, Kino-teatr.ru
Видео: Youtube.com / Телеканал 360