Сотрудники уголовного розыска нашли Светлану Светличную. Где пропадала актриса?

Сотрудники правоохранительных органов по камерам наружного наблюдения отследили передвижения Светланы Светличной перед исчезновением. Было известно, что актриса съездила на киностудию, а после на такси вернулась домой. После ее след оборвался.

Но теперь стало известно, сотрудники уголовного розыска обнаружили Светличную живой и невредимой, сообщает телеграм-канал «112». Оказалось, что никуда она не исчезала, а сейчас снимается в одном из ток-шоу. В студии ее и застали.

О пропаже матери сообщил ее старший сын Алексей. Он рассказал полиции, что не может дозвониться до родственницы и не знает о ее местонахождении. Заявление от него приняли и все компетентные органы сразу же приступили к розыску актрисы.

26 октября стало известно, что к работе подключился отряд «Лиза Алерт», специализирующийся на поиске пропавших без вести.

У Светланы Светличной в последние годы не складывались отношения с сыном и его семьей. Актриса подозревала, что она нужна им только в корыстных целях, но они отрицали эти обвинения.