Сотрудники уголовного розыска нашли Светлану Светличную. Где пропадала актриса?
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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Сотрудники правоохранительных органов по камерам наружного наблюдения отследили передвижения Светланы Светличной перед исчезновением. Было известно, что актриса съездила на киностудию, а после на такси вернулась домой. После ее след оборвался.
Но теперь стало известно, сотрудники уголовного розыска обнаружили Светличную живой и невредимой, сообщает телеграм-канал «112». Оказалось, что никуда она не исчезала, а сейчас снимается в одном из ток-шоу. В студии ее и застали.
О пропаже матери сообщил ее старший сын Алексей. Он рассказал полиции, что не может дозвониться до родственницы и не знает о ее местонахождении. Заявление от него приняли и все компетентные органы сразу же приступили к розыску актрисы.
26 октября стало известно, что к работе подключился отряд «Лиза Алерт», специализирующийся на поиске пропавших без вести.
У Светланы Светличной в последние годы не складывались отношения с сыном и его семьей. Актриса подозревала, что она нужна им только в корыстных целях, но они отрицали эти обвинения.
Фото: Natalya Loginova, Anatoly Lomohov, Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Anton Belitsky, Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press, Starface, кадры фильмов