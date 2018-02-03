Свободные и состоящие в отношениях менее года женщины получили больше удовольствия от новогодних каникул.

Чуть меньше месяца назад закончились новогодние каникулы. Аналитики тренинг-центра «СЕКС.РФ», специализирующиеся на опросах сексуально активной части населения, подготовили любопытную статистику, из которой можно сделать вывод: свободные россиянки чувствуют себя более счастливыми, чем состоящие в длительных отношениях, когда речь идет о праздниках и отдыхе.

Так, самыми счастливыми после новогодних праздников чувствуют себя женщины, не состоящие в отношениях (72 %) либо состоящие в отношениях менее года (66 %). Впрочем, положительно оценить новогодние каникулы смогла большая часть опрошенных (63 %), и лишь для 14 % Новый год ничем не запомнился и 14 % «не хватило» праздников.

Притом что вдвоем с любимым мужчиной хотели встретить Новый год 30 % респонденток и еще столько же — со своим мужчиной и общими друзьями, а с мужчиной и своей семьей планировали отметить 15 % опрошенных, лишь 12 % отмечали вдвоем со своим мужчиной, 15 % встретили Новый год со своей второй половинкой и общими друзьями, 19 % праздновали с мужчиной и своей семьей, 11 % с мужчиной и его семьей или друзьями. 23 % респонденток отмечали 2018 год со своими друзьями, 16 % отмечали праздник с незнакомыми людьми (например, на главной площади города). Всего 2 % анкетируемых планировали встретить 2018 год в одиночестве и осуществили свой план.

Две трети опрошенных (64 %) праздник встретили дома под шампанское и оливье, 17 % после курантов отправились гулять на всю ночь. В клубе либо на тематической вечеринке отмечали 12 %, причем респондентки с отношениями больше года данный вариант выбирали в два раза чаще, чем женщины с меньшим сроком отношений или значительно большим (более 5 лет). 5 % особо не праздновали.

Для 60 % за новогодние каникулы ничего в личной жизни не изменилось, у 24 % опрошенных значительно улучшились отношения, 6 % нашли свою вторую половинку и столько же расстались или взяли паузу в отношениях.

Фото: globallookpress