Солистка «ВИА Гры» Анастасия Кожевникова вышла замуж

25-летняя солистка группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова и ее возлюбленный сыграли свадьбу. Торжественное мероприятие прошло в одном из загородных комплексов отдыха под Киевом. Фотографиями и видео с праздника, к слову, прошедшего в День независимости Украины, поделились в Instagram коллеги певицы из «ВИА Гры» Миша Романова и Эрика Герцег.