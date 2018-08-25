Солистка «ВИА Гры» Анастасия Кожевникова вышла замуж

25-летняя солистка группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова и ее возлюбленный сыграли свадьбу. Торжественное мероприятие прошло в одном из загородных комплексов отдыха под Киевом. Фотографиями и видео с праздника, к слову, прошедшего в День независимости Украины, поделились в Instagram коллеги певицы из «ВИА Гры» Миша Романова и Эрика Герцег.
Об избраннике участницы «ВИА Гры» известно лишь то, что его зовут Кирилл. Девушка тщательно оберегает личную жизнь от излишнего внимания, поэтому, по примеру многих других звезд, не делится романтическими фотографиями в социальных сетях. Однако снимок молодоженов появился в Instagram мамы невесты — Татьяны Кожевниковой.
В разгар праздника Анастасия вышла на сцену с Мишей и Эрикой, чтобы исполнить лучшие хиты «ВИА Гры».
О грядущем бракосочетании Анастасия Кожевникова сообщила в блоге, опубликовав фото с примерки свадебного платья: «Совсем скоро... этот день. Как Вы думаете, какое оно будет?) мое платье».
Фото: instagram