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Солистка «Бурановских бабушек» умерла в возрасте 83 лет

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я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Пугачева

Фото: Twitter Александра Бречалова

О смерти Натальи Пугачевой сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

26 октября пришло печальное известие из Удмуртии — солистка фолк-коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева ушла из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов: «Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек. Мои соболезнования родным и близким». 28 октября «самой милой бурановской бабушке» исполнилось бы 84 года.

Продюсер «Бабушек» Ксения Рубцова сообщила журналистам, что причиной смерти стал рецидив онкологического заболевания. Художественный руководитель коллектива Ольга Туктарева уточнила, что Наталья Яковлевна уже полгода как перестала выходить на сцену.

Напомним, фолк-коллектив «Бурановские бабушки» был образован в 2004 году в селе Бураново Малопургинского района Удмуртии. В 2009 году у бабушек появился продюсер, а в 2012 — состоялся их триумф на сцене международного песни «Евровидение», на котором бабушки заняли второе место.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Globallookpress

Видео: YouTube/Eurovision Song Contest

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