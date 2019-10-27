Солистка «Бурановских бабушек» умерла в возрасте 83 лет

Продюсер «Бабушек» Ксения Рубцова сообщила журналистам, что причиной смерти стал рецидив онкологического заболевания. Художественный руководитель коллектива Ольга Туктарева уточнила, что Наталья Яковлевна уже полгода как перестала выходить на сцену.

Напомним, фолк-коллектив «Бурановские бабушки» был образован в 2004 году в селе Бураново Малопургинского района Удмуртии. В 2009 году у бабушек появился продюсер, а в 2012 — состоялся их триумф на сцене международного песни «Евровидение», на котором бабушки заняли второе место.