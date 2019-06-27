Солист группы «Високосный год» Илья Калинников ушел из жизни в 46 лет

Группа «Високосный год» принимала участие в знаменитых Рождественских встречах Аллы Пугачевой. В 2002 году Илья Калинников получил «Золотую звезду "Авторадио"».

В последние годы популярность группы сошла на нет. Выступления коллектива стали все реже. В последний раз они появились на фестивале «Нашествие» пять лет назад. Илья Калинников признавался, что ему нравится оставаться простым интеллигентным парнем, которого не окружает шумиха.