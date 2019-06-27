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Солист группы «Високосный год» Илья Калинников ушел из жизни в 46 лет

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Илья Калинников

Фото: Кинопоиск
Об этом печальном событии сообщил директор коллектива.

Основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников умер в возрасте 46 лет. О том, что автор хитов «Тихий огонек» из сериала «Дальнобойщики», «Метро» и «Лучшая песня о любви», ушел из жизни сообщил концертный директор коллектива Алексей Кан. Он же рассказал, что причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает Mash.

«Лучшая песня о любви», 1998 год

Популярность «Високосного года» пришлась на конец 90-х — начало 2000-х. Песни в исполнении Ильи занимали первые строчки хит-парадов. После выхода на экраны сериала «Дальнобойщики» с Владиславом Галкиным и Владимиром Гостюхиным «Тихий огонек» стал гимном водителей грузовиков.

«Дальнобойщики»

Группа «Високосный год» принимала участие в знаменитых Рождественских встречах Аллы Пугачевой. В 2002 году Илья Калинников получил «Золотую звезду "Авторадио"».

В последние годы популярность группы сошла на нет. Выступления коллектива стали все реже. В последний раз они появились на фестивале «Нашествие» пять лет назад. Илья Калинников признавался, что ему нравится оставаться простым интеллигентным парнем, которого не окружает шумиха.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Kinopoisk.ru

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