Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков вышел на связь после третьей операции

Вчера популярный певец Сергей Жуков перенес третью по счету операцию. Мужчина изрядно волновался и просил поклонников молиться за него. К счастью, вмешательство прошло успешно. Несколько минут назад артист вышел на связь с поклонниками.
«Друзья! Операция моя прошла успешно! Я уже нахожусь в палате, встаю, передвигаюсь, чувствую себя очень хорошо и позитивно!!! Хочу сказать огромное спасибо моим хирургам, докторам, медсестрам, всей стране, всем Вам за поддержку и переживания, за 8 тысяч чистосердечных комментариев, за десятки тысяч молитв и добрых слов! Теперь предстоит реабилитация и я надеюсь, что уже скоро я смогу порадовать вас и своим творчеством и новым здоровым и возрожденным Жуковым) В ближайшие дни, постараюсь записать для вас видео! СПАСИБО», — написал он.
Что именно происходит с Жуковым — неясно. Поклонники подозревают проблемы с сердцем или почками. Сам артист лишь уточняет: его диагноз — не «страшный».
«С сердцем у Сергея все в порядке. Не все настолько серьезно. Увы, пока не могу озвучит его диагноз, ждем, пока Сережа поправится», — говорил ранее его пиар-агент.
Желаем скорейшего выздоровления артисту!
Фото: instagram