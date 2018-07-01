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Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков вышел на связь после третьей операции

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Сергея Жукова

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42-летний Сергей Жуков продолжает скрывать свой диагноз.

Вчера популярный певец Сергей Жуков перенес третью по счету операцию. Мужчина изрядно волновался и просил поклонников молиться за него. К счастью, вмешательство прошло успешно. Несколько минут назад артист вышел на связь с поклонниками.

«Друзья! Операция моя прошла успешно! Я уже нахожусь в палате, встаю, передвигаюсь, чувствую себя очень хорошо и позитивно!!! Хочу сказать огромное спасибо моим хирургам, докторам, медсестрам, всей стране, всем Вам за поддержку и переживания, за 8 тысяч чистосердечных комментариев, за десятки тысяч молитв и добрых слов! Теперь предстоит реабилитация и я надеюсь, что уже скоро я смогу порадовать вас и своим творчеством и новым здоровым и возрожденным Жуковым) В ближайшие дни, постараюсь записать для вас видео! СПАСИБО», — написал он.

Что именно происходит с Жуковым — неясно. Поклонники подозревают проблемы с сердцем или почками. Сам артист лишь уточняет: его диагноз — не «страшный».

«С сердцем у Сергея все в порядке. Не все настолько серьезно. Увы, пока не могу озвучит его диагноз, ждем, пока Сережа поправится», — говорил ранее его пиар-агент.

Желаем скорейшего выздоровления артисту!

Фото: instagram

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