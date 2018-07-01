Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков вышел на связь после третьей операции

Вчера популярный певец Сергей Жуков перенес третью по счету операцию. Мужчина изрядно волновался и просил поклонников молиться за него. К счастью, вмешательство прошло успешно. Несколько минут назад артист вышел на связь с поклонниками.

«Друзья! Операция моя прошла успешно! Я уже нахожусь в палате, встаю, передвигаюсь, чувствую себя очень хорошо и позитивно!!! Хочу сказать огромное спасибо моим хирургам, докторам, медсестрам, всей стране, всем Вам за поддержку и переживания, за 8 тысяч чистосердечных комментариев, за десятки тысяч молитв и добрых слов! Теперь предстоит реабилитация и я надеюсь, что уже скоро я смогу порадовать вас и своим творчеством и новым здоровым и возрожденным Жуковым) В ближайшие дни, постараюсь записать для вас видео! СПАСИБО», — написал он.