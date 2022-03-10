Солист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос скончался в возрасте 50 лет
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Фото: instagram/ tomchaos
По словам менеджера Тома Хаоса (Вячеслава Зинурова), на 10 марта у него было назначено два интервью. После обеда он перестал отвечать на звонки и сообщения. Родные певца забили тревогу. Оказалось, артиста уже нет в живых. Причина смерти пока остается в секрете. Эта трагедия стала для всех родственников и друзей Тома полной неожиданностью.
StarНit пытался связаться с другим солистом группы, Гариком Богомазовым, но он отказался давать комментарии.
Напомним, что Том Хаос обрел популярность, выступая в коллективе «Отпетые мошенники». Группа была основана еще в 1996 году. В составе трио также были Гарик Богомазов и Сергей Аморалов. Продюсером выступал Евгений Орлов.
Том Хаос был частью группы до лета 2021 года. Он и Аморалов не смогли договориться по поводу оплаты и разорвали рабочие отношения. По словам Хаоса, Сергей на постоянной основе обманывал его и не выплачивал оговоренную сумму. Вместо Тома Хаоса в группу «Отпетые мошенники» пришел Алексей Радченко.
Фото и видео: Instagram