Солист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос скончался в возрасте 50 лет

По словам менеджера Тома Хаоса (Вячеслава Зинурова), на 10 марта у него было назначено два интервью. После обеда он перестал отвечать на звонки и сообщения. Родные певца забили тревогу. Оказалось, артиста уже нет в живых. Причина смерти пока остается в секрете. Эта трагедия стала для всех родственников и друзей Тома полной неожиданностью.

StarНit пытался связаться с другим солистом группы, Гариком Богомазовым, но он отказался давать комментарии.