31-летний солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко умер сегодня ночью

Этой ночью не стало молодого солиста группы «Нэнси», 31-летнего Сергея Бондаренко. О трагедии сообщил отец музыканта, Анатолий Бондаренко. «Сегодня в 4:04 умер Сережа», — написал он в Facebook.
Обстоятельства смерти артиста неизвестны, семья пока не раскрывает их. «Скоропостижно скончался не смогли спасти», — пишет его друг и коллега Андрей Алексин.
Почти месяц Сергей не появлялся в соцсетях, а свой последний пост посвятил маме. «Когда уезжаю на концерт без мамы, как же приятно возвращаться домой! Люблю #мама #домахорошо», — написал он.
Недавно молодой мужчина исполнил свою мечту — купил мотоцикл — но покататься вдоволь на нем он не успел.
Приносим соболезнования родным, друзьям и поклонникам музыканта.
Фото: instagram