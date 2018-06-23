31-летний солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко умер сегодня ночью

Обстоятельства смерти артиста неизвестны, семья пока не раскрывает их. «Скоропостижно скончался не смогли спасти», — пишет его друг и коллега Андрей Алексин.

Почти месяц Сергей не появлялся в соцсетях, а свой последний пост посвятил маме. «Когда уезжаю на концерт без мамы, как же приятно возвращаться домой! Люблю #мама #домахорошо», — написал он.