Солист Backstreet Boys Ник Картер стал отцом во второй раз
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Ника Картера
Счастливый отец поделился первым фото новорожденной дочери.
В семье 39-летнего солиста популярной в 90-х годах группы Backstreet Boys Ника Картера произошло радостное событие — певец во второй раз стал отцом. В своем Instagram Картер поделился первым фото новорожденной дочки: «Папина маленькая девочка».
Напомним, в 2014 году Ник Картер женился на актрисе и фитнес-эксперте Лорен Китт. В апреле 2016 года у пары родился сын Один Рейн.
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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