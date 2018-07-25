«Согласна? Согласна!»: Регина Тодоренко и Влад Топалов обручились

Регина Тодоренко и Влад Топалов до сих пор официально не подтвердили информацию о том, что они скоро станут родителями. Хотя на свежих фото пары все видно без слов. Зато звезда «Орла и решки» и исполнитель наконец перестали скрывать свои отношения и, более того, — обручились.

В микроблоге Влада появилось яркое фото с Региной во время круиза на яхте у берегов Франции. «Согласна???» — подписал снимок Топалов. Через несколько минут Тодоренко продемонстрировала помолвочное кольцо на похожем кадре с любимым и ответила ему: «Согласна!!!».