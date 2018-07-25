«Согласна? Согласна!»: Регина Тодоренко и Влад Топалов обручились

Регина Тодоренко и Влад Топалов до сих пор официально не подтвердили информацию о том, что они скоро станут родителями. Хотя на свежих фото пары все видно без слов. Зато звезда «Орла и решки» и исполнитель наконец перестали скрывать свои отношения и, более того, — обручились.
В микроблоге Влада появилось яркое фото с Региной во время круиза на яхте у берегов Франции. «Согласна???» — подписал снимок Топалов. Через несколько минут Тодоренко продемонстрировала помолвочное кольцо на похожем кадре с любимым и ответила ему: «Согласна!!!».
Знаменитости встречаются уже около года, хотя долгое время пытались запутать поклонников и журналистов, утверждая, что просто дружат. Будущий ребенок пары станет первым для них обоих. Регина никогда не была замужем, в отличие от Влада — певец полтора года жил в браке с молодой бизнес-леди Ксенией Данилиной.
Фото и видео: Instagram