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«Согласна? Согласна!»: Регина Тодоренко и Влад Топалов обручились

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Регина Тодоренко и Влад Топалов

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32-летний певец Влад Топалов сделал предложение руки и сердца 28-летней телеведущей Регине Тодоренко, которая ждет от него ребенка.

Регина Тодоренко и Влад Топалов до сих пор официально не подтвердили информацию о том, что они скоро станут родителями. Хотя на свежих фото пары все видно без слов. Зато звезда «Орла и решки» и исполнитель наконец перестали скрывать свои отношения и, более того, — обручились.

В микроблоге Влада появилось яркое фото с Региной во время круиза на яхте у берегов Франции. «Согласна???» — подписал снимок Топалов. Через несколько минут Тодоренко продемонстрировала помолвочное кольцо на похожем кадре с любимым и ответила ему: «Согласна!!!».

Знаменитости встречаются уже около года, хотя долгое время пытались запутать поклонников и журналистов, утверждая, что просто дружат. Будущий ребенок пары станет первым для них обоих. Регина никогда не была замужем, в отличие от Влада — певец полтора года жил в браке с молодой бизнес-леди Ксенией Данилиной.

Фото и видео: Instagram

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