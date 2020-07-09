Собянин объявил об отмене масочного режима на улицах и рассказал, когда откроются кинотеатры
«С 13 июля обязательный масочный режим на улицах будет отменен. Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах. Сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования», — написал Собянин.
Также в заявлении сказано и о других приятных изменениях: «Снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки, но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок. Однако по-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине пока невозможно проведение публичных мероприятий».
Кроме того, с первого августа разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более трех тысяч посадочных мест, но с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%. Тем временем число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.
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Фото: depositphotos.com
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