Собянин объявил об отмене масочного режима на улицах и рассказал, когда откроются кинотеатры

Также в заявлении сказано и о других приятных изменениях: «Снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки, но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок. Однако по-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине пока невозможно проведение публичных мероприятий».

Кроме того, с первого августа разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более трех тысяч посадочных мест, но с условием заполнения зрите­льного зала не более чем на 50%. Тем временем число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

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