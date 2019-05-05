«Соболезнуем родным»: Лазарев, Пугачева, Киркоров и другие знаменитости скорбят по жертвам авиакатастрофы в Шереметьево

Вечером 5 мая и утром следующего дня страницы Instagram российских артистов стали заполняться словами поддержки тех, кто находился в сгоревшем самолете SuperJet. Напомним, трагедия произошла 5 мая: в аэропорту Шереметьево совершил жесткую посадку самолет, на борту которого были 78 пассажиров и членов экипажа. После столкновения со взлетно-посадочной полосой лайнер загорелся. Жертвами происшествия стал 41 человек.

Артисты шлют слова поддержки из разных точек мира: кто-то из них находится дома в Москве, кто-то на гастролях в других российских городах и за границей.

«Горе какое! Не приведи Господь. Скорбим», - написала Алла Пугачева. «Это ужасно! Трагедия в «Шереметьево»!! Страшно подумать, ведь летаем чаще пилотов и стюардесс», - отреагировала на произошедшее Кристина Орабкайте. «Соболезную семьям погибших в страшной авиакатастрофе...», - написал Арман Давлетьяров (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).