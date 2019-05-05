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«Соболезнуем родным»: Лазарев, Пугачева, Киркоров и другие знаменитости скорбят по жертвам авиакатастрофы в Шереметьево

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Сергей Лазарев

Фото: Instagram
Она выражают слова поддержки пострадавшим и родственникам погибших пассажиров сгоревшего лайнера.

Вечером 5 мая и утром следующего дня страницы Instagram российских артистов стали заполняться словами поддержки тех, кто находился в сгоревшем самолете SuperJet. Напомним, трагедия произошла 5 мая: в аэропорту Шереметьево совершил жесткую посадку самолет, на борту которого были 78 пассажиров и членов экипажа. После столкновения со взлетно-посадочной полосой лайнер загорелся. Жертвами происшествия стал 41 человек.

Артисты шлют слова поддержки из разных точек мира: кто-то из них находится дома в Москве, кто-то на гастролях в других российских городах и за границей.

«Горе какое! Не приведи Господь. Скорбим», - написала Алла Пугачева. «Это ужасно! Трагедия в «Шереметьево»!! Страшно подумать, ведь летаем чаще пилотов и стюардесс», - отреагировала на произошедшее Кристина Орабкайте. «Соболезную семьям погибших в страшной авиакатастрофе...», - написал Арман Давлетьяров (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Слова сочувствия направил в адрес пострадавших Сергей Лазарев, который сейчас находится с Филиппом Киркоровым в Израиле, где готовятся к выступлению на «Евровидении».

«Ужасная трагедия.... Эта страшная новость застала нас здесь, на Святой Земле..... Страшная беда, унёсшая жизнь 41 человека..... Погибли дети.... МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ.....Родители..... Горе, страшное горе... нелепость...... Беда, страшная беда снова пришла в наш дом.... Ни о чем другом не хочется ни думать, ни делать.... СКОРБИМ», - написал в социальных сетях Филипп Киркоров.

Актер Кирилл Фасонов на своей странице разместил вместо фото черный квадрат, без каких-либо слов.

Слова соболезнования родственникам погибших и поддержки в адрес пострадавших шлют Денис Клявер, Гарик Харламов, Ирина Аллегрова, Александр Олешко, Алена Водонаева и многие-многие другие знаменитости.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

Видео: Instagram Алены Апиной

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