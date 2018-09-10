«Собибор» Константина Хабенского выдвинули на «Оскар»

22 января 2019 года в США будут вручать премию «Оскар». За звание «лучшего фильма на иностранном языке» поборется драма Константина Хабенского «Собибор», передает информационное агентство ТАСС. Эта работа может стать четвертым русским фильмом, удостоившмся международной премии.

В качестве других претендентов на выдвижение критики называли ленту «Довлатов» Алексея Германа-младшего, «Лето» Кирилла Серебренникова или «Царь-птица» Эдуарда Новикова.

Ранее премию американской киноакадемии забирали «Война и мир» (1968) Сергея Бондарчука, «Москва слезам не верит» (1981) Владимира Меньшова, «Утомленные солнцем» (1994) Никиты Михалкова.