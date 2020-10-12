Собака выбралась из могилы после того, как хозяева похоронили ее заживо
Фото: instagram.com/dobry_gorod_ukhta
Семилетняя немецкая овчарка по кличке Кирюша выбралась из своей могилы в лесу после того, как хозяева оставили ее умирать. Пес направился к ближайшей дороге. 39-летняя Ольга Лысцева видела собаку, которая медленно шла под дождем по шоссе на севере России. Она обогнала ее на своей машине, однако долго не могла забыть и решила развернуться. Ольга нашла овчарку мокрой и измученной на обочине, она отыскала для Кирюши еды и усадила ее на заднее сиденье своей машины.
Как уточнила любительница собак, пес проспал всю дорогу до Ухты, где она передала его службе спасения собак под названием «Добрый город». Волонтеры начали делиться фотографиями животного и вскоре обнаружили, что четвероногий друг жил в города Емва.
Объявившиеся владельцы уточнили, что решили усыпить собаку, поскольку она болела. Ветеринары нашли у собаки выбритое пятно на правой передней лапе, откуда хозяева ввели ему смертельный препарат. Владельцы уточнили, что похоронили своего питомца недалеко от трассы Ухта-Сыктывкар.
Однако после проведения серии тестов ветеринар обнаружил, что у пса не было серьезных проблем со здоровьем. Пара объяснила, что похоронила Кирюшу заживо якобы «по ошибке», и извинилась. «Благодаря Ольге Кирюша начал новую жизнь. В приюте он очень спокоен. Он ходит на поводке, никуда не спешит, редко конфликтует с другими собаками и не лает. Он добродушен с людьми», - объяснили волонтеры. Кирюшу взяла на воспитание местная семья.
Фото: Instagram/ @dobry_gorod_ukhta
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