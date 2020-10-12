Собака выбралась из могилы после того, как хозяева похоронили ее заживо

Объявившиеся владельцы уточнили, что решили усыпить собаку, поскольку она болела. Ветеринары нашли у собаки выбритое пятно на правой передней лапе, откуда хозяева ввели ему смертельный препарат. Владельцы уточнили, что похоронили своего питомца недалеко от трассы Ухта-Сыктывкар.

Однако после проведения серии тестов ветеринар обнаружил, что у пса не было серьезных проблем со здоровьем. Пара объяснила, что похоронила Кирюшу заживо якобы «по ошибке», и извинилась. «Благодаря Ольге Кирюша начал новую жизнь. В приюте он очень спокоен. Он ходит на поводке, никуда не спешит, редко конфликтует с другими собаками и не лает. Он добродушен с людьми», - объяснили волонтеры. Кирюшу взяла на воспитание местная семья.