Собака воссоединилась с хозяйкой через восемь лет после исчезновения
Собака по кличке Пейдж в 2012 году родила десять щенков. Хозяйка животных нашла новый дом для девяти животных, а одного оставила себе. Пса назвали Джуниор. Джулия учила своего четвероногого друга понимать жесты, когда спал ребенок.
Однажды Немет пришла домой и не нашла там Джуниора. Джулия долго переживала, что животное похитили для участия в боях. В надежде найти пушистого друга она просматривала объявления в Сети.
На момент пропажи собаки у Немет был семимесячный сын, позже она стала мамой еще троих детей. Пропавший Джуниор оказался в обществе защиты животных и стал любимцем сотрудников и волонтеров. Его пытались приютить трижды, но собака делала все, чтобы ее вернули обратно.
17 декабря Немет встретила фото Джуниора на странице зоозащитников и тут же поехала за ним. «Я плакала, как ребенок, — подчеркнула она. — Это лучший рождественский подарок, который я когда-либо получала». Пес смог вспомнить несколько команд, которым его учила хозяйка.
Фото: pixabay.com
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