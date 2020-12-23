Собака воссоединилась с хозяйкой через восемь лет после исчезновения

Собака по кличке Пейдж в 2012 году родила десять щенков. Хозяйка животных нашла новый дом для девяти животных, а одного оставила себе. Пса назвали Джуниор. Джулия учила своего четвероногого друга понимать жесты, когда спал ребенок.

Однажды Немет пришла домой и не нашла там Джуниора. Джулия долго переживала, что животное похитили для участия в боях. В надежде найти пушистого друга она просматривала объявления в Сети.