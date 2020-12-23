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Собака воссоединилась с хозяйкой через восемь лет после исчезновения

Жительница города Барбертон, ЮАР, Джулия Немет нашла свою собаку спустя восемь лет после пропажи питомца, пишет Beacon Journal.

Собака по кличке Пейдж в 2012 году родила десять щенков. Хозяйка животных нашла новый дом для девяти животных, а одного оставила себе. Пса назвали Джуниор. Джулия учила своего четвероногого друга понимать жесты, когда спал ребенок.

Однажды Немет пришла домой и не нашла там Джуниора. Джулия долго переживала, что животное похитили для участия в боях. В надежде найти пушистого друга она просматривала объявления в Сети.

На момент пропажи собаки у Немет был семимесячный сын, позже она стала мамой еще троих детей. Пропавший Джуниор оказался в обществе защиты животных и стал любимцем сотрудников и волонтеров. Его пытались приютить трижды, но собака делала все, чтобы ее вернули обратно.

17 декабря Немет встретила фото Джуниора на странице зоозащитников и тут же поехала за ним. «Я плакала, как ребенок, — подчеркнула она. — Это лучший рождественский подарок, который я когда-либо получала». Пес смог вспомнить несколько команд, которым его учила хозяйка.

Фото: pixabay.com

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