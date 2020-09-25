Семейный питомец искалечил младенца, пока его мать отлучилась по своим делам

Илон Джейс Эллис-Джойнс скончался в больнице всего через 12 дней после своего рождения из-за травм, которые были нанесены собакой Тедди, передает издание The Mirror.

Как рассказала мать ребенка Эбигейл Эллис, она отошла в туалет в то время, как отец младенца Дэвид Копли играл с другим ребенком в саду.

Когда женщина вернулась к сыну, то увидела на его теле раны. Мать сразу же вызвала скорую помощь. Она объяснила, что ребенок дышит, но очень плохо. Медики забрали ребенка, но в больнице он умер.

«У него шла кровь из ноги или из живота, она думала, что одна из собак укусила Илона. Ее муж Стивен был снаружи с еще одним ребенком, но на крики жены сразу забежал внутрь», - объяснил представитель местной полиции Никола Манди.

Он уточнил, что ребенок получил сильные травмы, не совместимые с жизнью. Пса по кличке Тедди забрали в питомник, там он останется до окончания расследования. Мать и отец ребенка были арестованы по подозрению в непредумышленном убийстве по грубой неосторожности, они были освобождены под залог в ожидании дальнейшего расследования.