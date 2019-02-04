«Со мной и сыном все в порядке»: Ингеборга Дапкунайте успокоила поклонников и принесла соболезнования семьям погибших в «звездном доме» в Москве

Сегодня ночью в центре столицы случился крупный пожар. Сообщение о трагедии поступило на пульт чрезвычайных служб в 00:55 по Москве, с огнем окончательно удалось справиться лишь к 05:09 утра. На данный момент все пострадавшие направлены в больницы, число погибших выросло до шести человек, а тех жильцов, которые лишились только имущества, разместили в гостиницы, передает «РИА Новости».

Среди пострадавших — известная художница Елена Лаврека. Канал «РЕН ТВ» сообщил, что ее доставили в Институт скорой помощи Склифосовского. Помимо нее в доме, который был построен в 1913 году и являлся объектом культурного наследия, проживали дочь Юрия Башмета Ксения и его внук Грант, актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская. В народе дом называют «звездным»: двухкомнатная квартира в нем площадью 84 квадратных метра продается на «ЦИАН» за 36,9 миллиона рублей.

«Дорогие друзья, на Никитском бульваре ночью случилась трагедия. Соболезную пострадавшим. Со мной и сыном все в порядке, я очень тронута вашей заботой», — написала в блоге Ингеборга Дапкунайте.

«Взорвалась комната, хорошо не моя», — прокомментировал 12-летний Грант в сообщении другу.

Приносим соболезнования семьям погибших и желаем здоровья пострадавшим.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram