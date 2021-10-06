Снятие порчи за 30 млн рублей: как российская пенсионерка попала в лапы гадалки

Героиня материала по имени Лариса познакомилась в ворожеей несколько лет назад. Спустя некоторое время гадалка рассказала о порче и женщины начали активно работать над ее снятием. Тогда жена бывшего главного инженера конструкторского бюро «Туполев», которое занимается разработкой и производством самолетов, стала регулярно носить злоумышленнице деньги. Как сообщает телеграм-канал SHOT, супруги хранили все сбережения дома наличными.

Однажды пенсионерка заметила пропажу ключей от дома, дачи, а затем почувствовала чье-то присутствие в квартире, так как наблюдала бардак в комнатах и поврежденную мебель. Когда потерпевшая осознала, что столкнулась с мошенничеством, решила обратиться в полицию.

Поведение жены удивило ее супруга, поскольку он не наблюдал повреждений, вроде сломанной мебели, в квартире. Однако больше всего его повергла в шок стоимость магических ритуалов, за которые пришлось выложить 30 миллионов рублей.