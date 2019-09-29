Снова в игре: Павел Мамаев подписал контракт с футбольным клубом «Ростов»

В минувшую субботу, 28 сентября, стало известно, что скандально известный футболист Павел Мамаев продолжит свою карьеру в клубе «Ростов». Официальное сообщение появилось на сайте футбольного клуба: «Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним российским полузащитником. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. В нашем клубе Павел будет выступать под десятым номером. <…>Павел Мамаев успешно прошёл медицинское обследование в «Ростове», для него составлен план индивидуальных тренировок».
Напомним, последние четыре сезона Павел Мамаев провел в качестве полузащитника в футбольном клубе «Краснодар». С октября 2018 года по июль 2019 года спортсмен вместе с друзьями Александром и Кириллом Кокориными находился в СИЗО по обвинению в активном участии в двух драках в центре Москвы (с водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком, главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным). В мае этого года суд приговорил футболистов к полутора годам лишения свободы в исправительной колонии. 17 сентября Павел Мамаев и братья Кокорины были условно-досрочно освобождены и покинули колонию в Белгородской области.
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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