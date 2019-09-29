Снова в игре: Павел Мамаев подписал контракт с футбольным клубом «Ростов»

Напомним, последние четыре сезона Павел Мамаев провел в качестве полузащитника в футбольном клубе «Краснодар». С октября 2018 года по июль 2019 года спортсмен вместе с друзьями Александром и Кириллом Кокориными находился в СИЗО по обвинению в активном участии в двух драках в центре Москвы (с водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком, главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным). В мае этого года суд приговорил футболистов к полутора годам лишения свободы в исправительной колонии. 17 сентября Павел Мамаев и братья Кокорины были условно-досрочно освобождены и покинули колонию в Белгородской области.