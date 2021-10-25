Снова сидим дома: как изменится жизнь на время «антиковидных каникул» в разных регионах России

Уже сегодня, 25 октября, нерабочие дни начались в Воронежской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Пермской и Самарской областях, а также в Северной Осетии. В Саратовской области ограничения станут актуальными с 27 октября, а в Москве и Подмосковье — с 28.

Как передает «РБК», решение о нерабочих днях затронуло и школы. Учебным заведениям, в которых каникулы не совпадают с обсуждаемым периодом, рекомендовано их перенести или увеличить продолжительность. Например, больше всех будут отдыхать школьники Севастополя: с 18 октября по 8 ноября. Секции и кружки также прекратят свою работу, то же коснется детских садов в столичном регионе, но будут организованы рабочие группы. Вузам и средним профессиональным учебным заведениям Москвы разрешено проводить обучение исключительно дистанционно, а в области объявили каникулы.

Самые жесткие ограничения будут в Москве и Подмосковье: свою работу продолжат только аптеки и продуктовые магазины, рестораны могут обслуживать клиентов навынос или на доставку, а музеи и театры примут посетителей исключительно с QR-кодами и масками.

В Севастополе закроются общепит (будут работать только навынос), салоны красоты и фитнес-центры, а также театры и кино. Для жителей Курска закрыты непродовольственные магазины, а кафе и рестораны работают только по QR-кодам. Салоны красоты и фитнес-центры не будут принимать посетителей и в Челябинске, а после открытия станут обслуживать только клиентов с QR-кодами. Но обладатели данного «пропуска» могут ходить по торговым центрам, фуд-кортам и кинотеатрам. При этом по всей России, по указу президента, запрещены развлекательные мероприятия с 23:00 до 06:00 утра.

В свою очередь, российские регионы, которые пользуются спросом у туристов, заселяют только путешественников с QR-кодами о вакцинации или перенесенной болезни и/или отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.