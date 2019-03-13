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СМИ: юная звезда сериала «Закрытая школа» Полина Уварова попыталась покончить с собой

13-летняя Поля Уварова сильно расстроилась из-за ссоры со сверстниками.

Несмотря на свой юный возраст, актриса Полина Уварова уже успела сняться не в одном проекте. Самой известной ее работой пока считается роль Валентины Спиридоновой (Савкиной) в детстве. Однако, по всей видимости, пока девочке придется прервать активную творческую деятельность.

Юная актриса пыталась покончить с собой из-за ссоры со сверстниками, сообщает Super со ссылкой на telegram-каналы. После перепалки те удалили девочку из «друзей» в социальной сети. Полина вкратце поделилась эмоциями с мамой, а потом предприняла попытку самоубийства, которая, к счастью, оказалась неудачной. Врачи оказали девочке помощь, сейчас она наблюдается у психолога

Близкие Полины и сама девочка пока никак не прокомментировали информацию.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: vk, открытые источники

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