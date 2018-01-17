Инсайдеры сообщили, что шотландский актер собрал все документы для бракоразводного процесса.

Американские СМИ сообщили, что знаменитый актер Юэн Макгрегор разводится с женой Ив Мавракис после 22 лет брака. В качестве причины развода звезда саги «Звездные войны» упомянул «непримиримые разногласия». Поскольку пара не заключала брачный контракт, имущество может быть поделено поровну.

Напомним, о проблемах в семье Юэна Макгрегора стало известно в прошлом году. Папарацци застали актера в компании коллеги по съемочной площадке сериала «Фарго» Мэри Элизабет Уинстед. После скандала стало известно, что актер и его супруга спустя более двадцати лет брака поняли, что не подходят друг другу, и разъехались.

У Юэна Макгрегора и Ив Мавракис четверо дочерей — биологические 21-летняя Клара Матильда, 16-летняя Эмбер Роуз и приемные 15-летняя Джамиян и 6-летняя Анук. В заявлении о разводе актер попросил совместную опеку и выразил желание выплачивать алименты на детей.

Фото: globallookpress