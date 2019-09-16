СМИ: Васильева и Сердюков стали многодетными родителями

Телеграм-канал Mash сообщает, что двоих: 3-летнего Николая и 2-летнюю Таню Евгения усыновила, а еще одного сына паре родила суррогатная мать. Правда, чтобы Сердюкову записали матерью малыша, Евгения обратилась в суд. После тяжб ее признали матерью малыша, родившегося в 2019 году. Теперь у скандальной экс-помощницы, любовницы, а теперь жены бывшего министра трое детей.