СМИ: Васильева и Сердюков стали многодетными родителями

Одна из самых скандальных пар российской политики – экс-министр обороны 57-летний Анатолий Сердюков и его помощница 40-летняя Евгения Васильева стали родителями троих детей.
Телеграм-канал Mash сообщает, что двоих: 3-летнего Николая и 2-летнюю Таню Евгения усыновила, а еще одного сына паре родила суррогатная мать. Правда, чтобы Сердюкову записали матерью малыша, Евгения обратилась в суд. После тяжб ее признали матерью малыша, родившегося в 2019 году. Теперь у скандальной экс-помощницы, любовницы, а теперь жены бывшего министра трое детей.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Видео: youtube.com/ Евгения Васильева
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