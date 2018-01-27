45-летняя актриса получила предложение руки и сердца от своего бойфренда.

Сегодня французские СМИ сообщили о помолвке 45-летней актрисы Ванессы Паради и ее бойфренда — 44-летнего режиссера и сценариста Самюэля Беншетри. По информации инсайдеров, свадьба состоится 19 июля на острове Иль-де-Ре в Атлантическом океане у западного побережья Франции.

Ванесса Паради и Самюэль Беншетри