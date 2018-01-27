СМИ: Ванесса Паради выходит замуж за Самюэля Беншетри
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45-летняя актриса получила предложение руки и сердца от своего бойфренда.
Сегодня французские СМИ сообщили о помолвке 45-летней актрисы Ванессы Паради и ее бойфренда — 44-летнего режиссера и сценариста Самюэля Беншетри. По информации инсайдеров, свадьба состоится 19 июля на острове Иль-де-Ре в Атлантическом океане у западного побережья Франции.
Это будет первый официальный брак Ванессы Паради. Напомним, знаменитость 14 лет состояла в отношениях с популярным актером Джонни Деппом, которому родила двоих детей — Лили-Роуз и Джека. Для Самюэля Беншетри этот брак станет вторым — его первая жена Мари Трентиньян трагически погибла в 2003 году. Как сообщали СМИ, причиной смерти стали тяжелые травмы головы, причиненные ей на почве ревности любовником актрисы — музыкантом Бертраном Кантом.
Фото: globallookpress