30-летняя Мария Политова была найдена мертвой в Подмосковье.

На прошлой неделе родные участницы «Дома-2» Марии Политовой забили тревогу: 4 декабря девушка ушла из дома и не вернулась. Ее гражданский муж Артем Шануров сообщил прессе, что беспокоится за ее жизнь: Маша страдала биполярным расстройством и принимала сильнодействующие препараты от депрессии. Вместе с девушкой из дома исчезли лекарства.

В Сети предполагали, что пропажа участницы телестройки — пиар. Кто-то сообщил, что она поехала навестить кого-то в места не столь отдаленные. Сегодня, 13 декабря, сайт журнала «СтарХит» со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщил: Мария Политова была найдена мертвой.

Ее тело было обнаружего на дачном участке в в Щелковском районе Московской области. По предварительным данным, Мария могла умереть в результате отравления.

Выражаем соболезнования семье и близким погибшей.

Фото: instagram