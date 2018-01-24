Катерина Тихонова и Кирилл Шамалов больше не муж и жена.

Сегодня в иностранных СМИ появилась информация о том, что общественный деятель Катерина Тихонова, которую называют дочерью Владимира Путина, и бизнесмен Кирилл Шамалов больше не муж и жена. Однако в распоряжении журналистов есть только косвенные подтверждения этой новости.

Кирилл Шамалов — один из самых богатых россиян по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 2016 году в 1,3 миллиарда долларов. Этим положением Кирилл обязан в том числе семье российского политика, сообщает сайт Bloomberg. Анализируя финансовое положение мужчины, сотрудники издания заметили, что в апреле прошлого года тот избавился от пакета акций нефтехимической компании «Сибур», не получив от сделки ощутимой прибыли, и связали это с его разводом, о котором, в свою очередь, изданию сообщили сразу четыре источника — на условиях анонимности, разумеется. Однако близкий к Шамалову инсайдер издания опроверг эту связь.

Под вопросом остается и «отцовство» президента России, ведь официальной информации о том, что Катерина Тихонова приходится ему дочерью, нет. Владимир Владимирович предпочитает не обсуждать как свою личную жизнь, так и жизнь своих детей и внуков, не называть их имен, объясняя это заботой. «Мои дети, несмотря на все те слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть. <...> Понимаете, в чем дело, я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови, я хочу, чтобы они выросли нормальными людьми», — пояснил он во время одной из пресс-конференций.

Фото: globallookpress