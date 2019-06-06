СМИ сообщили о госпитализации 69-летнего Александра Панкратова-Черного

6 июня пришли тревожные новости. Telegram-канал Mash сообщил, что известный актер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован. Артисту стало плохо на съемочной площадке, и он потерял сознание. Врачи оценивают состояние Александра Васильевича как стабильно тяжелое.
Редакция Passion.ru желает Александру Васильевичу Панкратова-Черному скорейшего выздоровления!
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Pravda Komsomolskaya/Globallookpress
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