СМИ сообщили о госпитализации 69-летнего Александра Панкратова-Черного

6 июня пришли тревожные новости. Telegram-канал Mash сообщил, что известный актер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован. Артисту стало плохо на съемочной площадке, и он потерял сознание. Врачи оценивают состояние Александра Васильевича как стабильно тяжелое.