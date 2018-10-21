СМИ: Сергей Шнуров и Ольга Абрамова тайно поженились

В минувшую пятницу в Санкт-Петербурге состоялся грандиозный концерт группы «Ленинград», на котором Шнуров вывел на сцену красавицу-возлюбленную. Очевидцы утверждают, что на том самом пальце блондинки сверкало кольцо с бриллиантом.

Напомним, этот брак станет для Сергея Шнурова четвертым. С третьей женой, Матильдой Шнуровой, музыкант развелся 15 августа текущего года.