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СМИ: Сергей Шнуров и Ольга Абрамова тайно поженились

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Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

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Инсайдеры сообщили о бракосочетании одного из самых эпатажных артистов.

Неужели Сергей Шнуров покинул стройные ряды звездных холостяков, едва успев в них попасть? СМИ сообщили о тайной церемонии бракосочетания фронтмена группы «Ленинград» и его возлюбленной — 27-летней Ольги Абрамовой. По информации портала 78.ru, ссылающегося на источник из окружения музыканта, вчера, 20 октября, пара узаконила отношения во Дворце бракосочетаний №1 на Английской набережной в Санкт-Петерпбурге. Сергей и Ольга приехали в ЗАГС в обед, зашли в здание через черный ход, быстро расписались и уехали.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

В минувшую пятницу в Санкт-Петербурге состоялся грандиозный концерт группы «Ленинград», на котором Шнуров вывел на сцену красавицу-возлюбленную. Очевидцы утверждают, что на том самом пальце блондинки сверкало кольцо с бриллиантом.

Напомним, этот брак станет для Сергея Шнурова четвертым. С третьей женой, Матильдой Шнуровой, музыкант развелся 15 августа текущего года.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, Maksim Konstantinov, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov/Globallookpress, instagram

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