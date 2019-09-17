СМИ рассказали о тайной свадьбе Дженнифер Лоуренс

Ряд иностранных СМИ со ссылкой на слова очевидцев сообщили о тайной свадьбе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони. Парочку видели у здания суда в Нью-Йорке, куда они прибыли в сопровождении фотографа, друзей и телохранителей. Предположительно, звезды заключили брак, не поставив в известность прессу и общественность.

Одежда предполагаемых жениха и невесты не походила на костюмы новобрачных: Дженнифер была в джинсах и блузке, Кук — в белой толстовке.

Возможно, слухи подтвердятся, если в ближайшее время пара устроить вечеринку для друзей, которых не было на регистрации.