СМИ рассказали о тайной свадьбе Дженнифер Лоуренс

Ряд иностранных СМИ со ссылкой на слова очевидцев сообщили о тайной свадьбе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони. Парочку видели у здания суда в Нью-Йорке, куда они прибыли в сопровождении фотографа, друзей и телохранителей. Предположительно, звезды заключили брак, не поставив в известность прессу и общественность.
Одежда предполагаемых жениха и невесты не походила на костюмы новобрачных: Дженнифер была в джинсах и блузке, Кук — в белой толстовке.
Возможно, слухи подтвердятся, если в ближайшее время пара устроить вечеринку для друзей, которых не было на регистрации.
Фото: EastNews
О романе Лоуренс и Марони заговорили летом 2018 года. Весной пара устраивала вечеринку для друзей — СМИ предполагают, что это было нечто вроде помолвки. Летом должен был состояться девичник, одной из организаторов которой, по слухам, выступила певица Адель.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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