СМИ обсуждают загадочное убийство модели Playboy в Кишиневе

В прошедшее воскресенье, 18 февраля, в Кишиневе произошло страшное убийство. Согласно сообщениям СМИ, 34-летний стоматолог Алексей Митаки убил 30-летнюю модель и певицу Анастасию Чекати (Anastasia Cia) и выбросился из окна. В квартире нашли плачущего младенца — дочь Алексея и Анастасии, девочке было всего две недели, двери были закрыты изнутри. Предположительно, мужчина приезжал, чтобы навестить ее, но заранее зачем-то позвонил родственникам с просьбой позаботиться о ней.

В последнее время Митаки и Чекати жили отдельно. По слухам, женщина ревновала своего спутника к бывшей жене — с той у него был общий бизнес, который они начинали с нуля, и четырехлетний ребенок.

«Я хорошо знала Алексея, он был очень добрым работящим человеком, талантливым врачом. Со своей первой женой они открыли стоматологическую клинику (в семь утра он был уже на работе, в 10 вечера — еще на работе), деньги им не упали с небес. Анастасия была его пациенткой и увела его из семьи, где тогда рос двухлетний ребенок. Еще бы: на все готовенькое много охотниц. <…> Не знаю, что должно было случиться, чтоб он так отреагировал, А, может, кто-то "помог" и убил обоих?» — цитирует «СтарХит» знакомую мужчины.

«Это точно не ревность, точно не она стала причиной трагедии!» — уверен его коллега.

Судя по блогу Анастасии, она много времени проводила в ОАЭ. Участвовала в съемках, ходила на вечеринки, записывала свою музыку.