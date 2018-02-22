Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

СМИ обсуждают загадочное убийство модели Playboy в Кишиневе

1 / 11
Фото из Instagram Анастасии Чекати
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Друзья семьи гадают, что стало причиной расправы над молодой матерью.

В прошедшее воскресенье, 18 февраля, в Кишиневе произошло страшное убийство. Согласно сообщениям СМИ, 34-летний стоматолог Алексей Митаки убил 30-летнюю модель и певицу Анастасию Чекати (Anastasia Cia) и выбросился из окна. В квартире нашли плачущего младенца — дочь Алексея и Анастасии, девочке было всего две недели, двери были закрыты изнутри. Предположительно, мужчина приезжал, чтобы навестить ее, но заранее зачем-то позвонил родственникам с просьбой позаботиться о ней.

В последнее время Митаки и Чекати жили отдельно. По слухам, женщина ревновала своего спутника к бывшей жене — с той у него был общий бизнес, который они начинали с нуля, и четырехлетний ребенок.

«Я хорошо знала Алексея, он был очень добрым работящим человеком, талантливым врачом. Со своей первой женой они открыли стоматологическую клинику (в семь утра он был уже на работе, в 10 вечера — еще на работе), деньги им не упали с небес. Анастасия была его пациенткой и увела его из семьи, где тогда рос двухлетний ребенок. Еще бы: на все готовенькое много охотниц. <…> Не знаю, что должно было случиться, чтоб он так отреагировал, А, может, кто-то "помог" и убил обоих?» — цитирует «СтарХит» знакомую мужчины.

«Это точно не ревность, точно не она стала причиной трагедии!» — уверен его коллега.

Судя по блогу Анастасии, она много времени проводила в ОАЭ. Участвовала в съемках, ходила на вечеринки, записывала свою музыку.

Сплетники уверяют, что разлад в семействе произошел после того, как модель потребовала открыть в Дубае клинику на ее имя, а стоматолог отказался это делать. Женщина забрала дочь и уехала, за каждую встречу с наследницей она требовала с мужчины по три тысячи евро. Возможно, последняя ссора произошла именно на этой почве.

Фото: instagram

Гороскоп