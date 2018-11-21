СМИ обсуждают тайную свадьбу Регины Тодоренко и Влада Топалова

«Круто. Я так долго ждала твоего выхода. Это супер. Песня огонь», «Супер песня! Вот, что делает Любовь! Счастья Вам безграничного и взаимопонимания вечного! Вы потрясающая пара!», «Какие же вы классные. Обожаю и Ваш и Регины голос, вы безумно красивая пара. Счастья вам», «Похоже, поженились!», «С бракосочетанием Вас!Совет да любовь)))», «Уже миллион просмотров на youtube!», — обсуждают восхищенные фолловеры. СМИ тут же подхватили новость о свадьбе.

Некоторые поклонники признались, что чувствуют себя обманутыми: в одном из своих интервью певица говорила, что играть свадьбу до рождения ребенка не планирует. «Блин все понимаю,но счастье любит тишину», «Вот она показуха в действии) ну что ж, инстаграмм придумали для вас», — пишут они.

Ни Регина, ни Влад пока никак не прокомментировали информацию о тайном бракосочетании.

Как считаете вы, поженились ли звезды? Или это — реклама нового клипа бывшего солиста группы Smash!!?

Фото и видео: instagram