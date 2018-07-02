СМИ обсуждают необычную свадьбу актрисы «Звездных войн» Фелисити Джонс

В субботу, 30 июня, 45-летний режиссер Чарльз Гард и 34-летняя звезда фильмов «Звездные войны» и «Вселенная Стивена Хокинга» Фелисити Джонс стали мужем и женой. Свадьбу сыграли в замке Садели, графство Глостершир. Этот замок знаменит тем, что на его территории покоится тело Екатерины Парр — шестой и последней жены короля Англии Генри VIII, скончавшейся в расцвете лет.
На мероприятии присутствовали только родные и близкие друзья звезд, среди них были Эдди Редмэйн и Том Хэнкс.
Пара начала встречаться около трех лет назад. Предыдущим возлюбленным актрисы был скульптор Эд Форниелес. Они начали встречаться еще в студенсечкие годы и прожили вместе около десяти лет, но до ЗАГСа так и не дошли. Гард же, напротив, предложил Джонс руку и сердце спустя два года романа.
Фото: globallookpress