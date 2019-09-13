СМИ: Налоговая служба заблокировала счета Филиппа Киркорова

Федеральная налоговая служба заблокировала счета Филиппа Киркоров в Сбербанке и «СДМ-Банке», сообщает агентство «Москва».
На какие суммы наложен арест, портал не сообщает, но уточняет, что есть все подтверждающие документы. «Наименование налогоплательщика: Киркоров Филипп Бедрос. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», - говорится в документах, которые есть в распоряжении агентства.
Генеральный директор народного артиста Геннадий Рыбак сообщил, что не знает о блокировке счетов. «Первый раз слышу. У нас счета не заблокированы. Я думаю, что это журналистская "утка"», - приводит слова Рыбака агентство «Москва».
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Starface
Видео: Instagram
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