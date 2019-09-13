СМИ: Налоговая служба заблокировала счета Филиппа Киркорова

На какие суммы наложен арест, портал не сообщает, но уточняет, что есть все подтверждающие документы. «Наименование налогоплательщика: Киркоров Филипп Бедрос. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», - говорится в документах, которые есть в распоряжении агентства.