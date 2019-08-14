СМИ: 83-летний Армен Джигарханян попал в реанимацию

В эту среду, 14 августа, СМИ стало известно о госпитализации народного артиста РСФСР Армена Джигарханяна. Инсайдеры сообщили телеграм-каналу Mash, что пожилой мужчина почувствовал себя плохо из-за обострившегося хронического заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.
Представитель легендарного актера поспешил успокоить публику. «Он на профилактике. В выходные уже будет дома», — цитирует ТАСС слова Артура Согомоняна.
Поклонники и близкие надеются, что 3 октября он встретит свой очередной день рождения в полном порядке.
Passion.ru желает здоровья любимому артисту!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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