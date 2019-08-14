СМИ: 83-летний Армен Джигарханян попал в реанимацию

В эту среду, 14 августа, СМИ стало известно о госпитализации народного артиста РСФСР Армена Джигарханяна. Инсайдеры сообщили телеграм-каналу Mash, что пожилой мужчина почувствовал себя плохо из-за обострившегося хронического заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.

Представитель легендарного актера поспешил успокоить публику. «Он на профилактике. В выходные уже будет дома», — цитирует ТАСС слова Артура Согомоняна.

Поклонники и близкие надеются, что 3 октября он встретит свой очередной день рождения в полном порядке.

Passion.ru желает здоровья любимому артисту!