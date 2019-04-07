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СМИ: 30-летняя принцесса Беатрис выходит замуж

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци

Фото: Andrew Parsons/Globallookpress
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Внучка королевы Елизаветы II выходит замуж за мультимиллионера.

Британский таблоид The Sun сообщил, что 30-летняя принцесса Беатрис Йоркская и 35-летний мультимиллионер Эдоардо Мапелли Моцци собираются пожениться. Как цитирует издание источник, молодые люди «по уши влюблены друг в друга и планируют свадьбу». При этом, инсайдер не уточняет, получила ли Беатрис помолвочное кольцо от своего возлюбленного: «Не знаю, действительно ли он опустился на одно колено с кольцом, но они открыто говорят о браке. Это будет либо в этом году, либо, возможно, в начале 2020 года».

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци

Фото: Andrew Parsons/Globallookpress

Напомним, слухи о романе принцессы Беатрис и основателя консалтинговой компании Banda Эдоардо Мапелли Моцци появились осенью минувшего года. Мультимиллионер уже был женат и от предыдущего брака у него есть двухлетний сын, но этот факт не смутил внучку королевы Елизаветы II. Инсайдер сообщал западным СМИ, что принцесса представила своего возлюбленного родителям во время совместного отпуска.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Stephen Lock, Andrew Parsons, I-Images, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire, Christopher Smith/AdMedia/Globallookpress, Instagram

Видео: YouTube / The Royal Family, The Royal Family Channel

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