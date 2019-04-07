СМИ: 30-летняя принцесса Беатрис выходит замуж

Британский таблоид The Sun сообщил, что 30-летняя принцесса Беатрис Йоркская и 35-летний мультимиллионер Эдоардо Мапелли Моцци собираются пожениться. Как цитирует издание источник, молодые люди «по уши влюблены друг в друга и планируют свадьбу». При этом, инсайдер не уточняет, получила ли Беатрис помолвочное кольцо от своего возлюбленного: «Не знаю, действительно ли он опустился на одно колено с кольцом, но они открыто говорят о браке. Это будет либо в этом году, либо, возможно, в начале 2020 года».