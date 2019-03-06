СМИ: 27-летняя беременная дочь Марианны Максимовской задержана за хранение и сбыт запрещенного вещества

Сегодня утром, 6 марта, стало известно, что Саша Максимовская, старшая дочь известной журналистки Марианны Максимовской, была задержана сотрудниками полиции на севере Москвы. Ее подозревали в хранении запрещенного вещества, и действительно, по словам источника портала Lenta.ru, при девушке нашли несколько граммов препарата.

Ситуацию осложняет то обстоятельство, что Александра находится на 6-м месяце беременности. Говорят, в ее отношении уже возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (сбыт). Суд рассмотрит ходатайство об аресте Максимовской-младшей.