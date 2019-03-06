logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

СМИ: 27-летняя беременная дочь Марианны Максимовской задержана за хранение и сбыт запрещенного вещества

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Александра Максимовская

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как сообщили сразу несколько изданий, Александра Максимовская оказалась в полицейском отделении.

Сегодня утром, 6 марта, стало известно, что Саша Максимовская, старшая дочь известной журналистки Марианны Максимовской, была задержана сотрудниками полиции на севере Москвы. Ее подозревали в хранении запрещенного вещества, и действительно, по словам источника портала Lenta.ru, при девушке нашли несколько граммов препарата.

Ситуацию осложняет то обстоятельство, что Александра находится на 6-м месяце беременности. Говорят, в ее отношении уже возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (сбыт). Суд рассмотрит ходатайство об аресте Максимовской-младшей.

Напомним, у Марианны и ее второго супруга Василия Борисова подрастает еще и младшая дочь, 7-летняя Евгения, в которой Александра души не чает и часто выкладывает в свой микроблог снимки с ней.

К слову, как сообщает источник Passion.ru, в прошлом году Александра должна была выйти замуж за своего бывшего однокурсника (девушка окончила факультет журналистики МГУ), но свадьба по невыясненным причинам не состоялась.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Facebook, Instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Мама, мы не живем на этой роскошной вилле»: дочка Бони разоблачила ее попытки казаться богаче
«У нее нет аутизма»: взрослая дочь Лолиты Милявской будет строить свою жизнь в Европе
«Все мальчики, кроме Захары»: в Сети обсуждают новое фото подросших детей Анджелины Джоли
«Фигурка как у модели»: 65-летняя Любовь Успенская в мини-платье покорила фанатов своей красотой
«Папа больше не придет»: 28-летняя экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова осталась одна с больным ребенком на руках
Стиляга Лиза Галкина случайно выдала мамин секрет: «Мы идем покупать подарки!»