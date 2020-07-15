Стала известна причина внезапного ухода из жизни беременной звезды Instagram и YouTube
Фото: www.instagram.com/nicoletheatv/
24-летняя блогер и танцовщица Николь Тея внезапно скончалась 11 июля. Шокированная семья рассказала об этом через несколько дней. Николь была на 8-м месяце беременности и ждала сына, которому уже придумала имя Рейн.
Ничто не предвещало беды: Николь с женихом уже собирали сумки в роддом и готовились к скорой свадьбе.
«Мы все в шоке, она такая молодая», — прокомментировал случившееся дядя Николь.
Родственники Теи отметили, что около недели назад она жаловалась на недомогание — боли в спине и затрудненное дыхание. Но тогда все списали на «побочные эффекты» беременности, ведь срок был уже немалым — и носить ребенка становилось все тяжелее.
Но теперь стало известно: Николь скончалась от обширного инфаркта, сообщает Daily Mail. Но окончательные выводы озвучат эксперты после экспертизы.
Близкие Теи попросили не тревожить их лишними вопросами, пока они еще не могут осознать случившееся.
Николь Тея стала известной благодаря видео в YouTube и Instagram. Девушка рассказывала о своей жизни, делилась лайфхаками по макияжу и роликами с танцами.
Фото и видео: Instagram Николь Теи
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!