Стала известна причина внезапного ухода из жизни беременной звезды Instagram и YouTube

24-летняя блогер и танцовщица Николь Тея внезапно скончалась 11 июля. Шокированная семья рассказала об этом через несколько дней. Николь была на 8-м месяце беременности и ждала сына, которому уже придумала имя Рейн.

Ничто не предвещало беды: Николь с женихом уже собирали сумки в роддом и готовились к скорой свадьбе.

«Мы все в шоке, она такая молодая», — прокомментировал случившееся дядя Николь.