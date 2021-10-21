«Слив» персональных данных: как обнаружить утечку и минимизировать ущерб

Также набирает популярность сбор открытой информации из доступных источников в интернете. Под «слив» попадают различные данные, например, указанные на личной странице в социальных сетях (адрес электронной почты, номер телефона и прочее). Между тем мошенники используют и особенности архитектуры различных платформ. Таким образом, они могут получить и непубличную информацию, которая способна вместе с открытыми данными представлять ощутимую угрозу для пользователей.

«"Слив" также может произойти в результате целенаправленной атаки на один из сервисов, где зарегистрировался человек. В таком случае злоумышленникам будет доступна вся информация, которую пользователь указал о себе в процессе регистрации, включая пароли», — добавляет Мария Волгина.

Чтобы защитить свои данные, необходимо внимательно относиться к паролям: они не должны быть простыми и повторяться для нескольких аккаунтов. «Стоит внимательно относиться к тому, что вы выкладываете. Например, не делиться чувствительной информацией. Не стоит публиковать в Instagram фото с геометкой аэропорта с подписью, что улетаете в Европу на неделю. Это может подсказать злоумышленникам, что в определенный период времени дома никого не будет», — отметила она.

Если "слив" все-таки произошел, надо постараться минимизировать ущерб. В случае взлома в Сети необходимо сменить пароль и обратиться в службу поддержки, если произошел «слив» банковских данных — заблокировать карту, а при попадании в руки мошенников паспортных данных следует срочно менять документ. «Если случилось так, что скомпрометированные данные все же были использованы мошенниками, например, для оформления микрозайма, следует обратиться в правоохранительные органы», — заключила Волгина.