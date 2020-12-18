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Слепая собака пять дней шла по морозу к понравившемуся ей волонтеру

Собака из Польши по кличке Гэри сбежала от своего нового хозяина и пять дней шла к волонтеру, который забирал ее из приюта на передержку, пишет Daily Star.

12-летнюю слепую дворнягу отловили четыре года тому назад. Она прожила в приюте все это время, пока в ноябре 2020 года на передержку ее не забрал волонтер благотворительной организации по спасению животных «Paka dla Zwierzaka», проживающий в Гданьске.

Гэри за три недели очень привык к волонтеру и соседским детям. Его захотел приютить пожилой человек, который заключил договор с организацией и забрал пса.

Однако собаке не понравился новый дом. На следующий день Гэри освободился из ошейника и сбежал. Волонтеры принялись его искать и расклеили фотографии животного по всему городу.

Через три дня в восьми километрах к северу от населенного пункта Жуково его нашла девочка, которая проживает рядом с полюбившимся собаке человеком. Она обнаружила его спящим в лесу на морозе. Гэри почти добрался до дома волонтера, у которого пробыл три недели.

«Гэри сам выбрал себе семью, и мы уважаем его решение. Он останется со своими временными хозяевами навсегда», — отметили в организации. Пенсионер, который хотел приютить собаку, понял ситуацию и готов взять себе другого пса.

Фото: pexels.com

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