Слепая собака пять дней шла по морозу к понравившемуся ей волонтеру
12-летнюю слепую дворнягу отловили четыре года тому назад. Она прожила в приюте все это время, пока в ноябре 2020 года на передержку ее не забрал волонтер благотворительной организации по спасению животных «Paka dla Zwierzaka», проживающий в Гданьске.
Гэри за три недели очень привык к волонтеру и соседским детям. Его захотел приютить пожилой человек, который заключил договор с организацией и забрал пса.
Blind loyal dog returns to previous owners after 18-mile trek taking five dayshttps://t.co/rVKq1v7w1U pic.twitter.com/id9U0SqZRU— Daily Star (@dailystar) December 16, 2020
Однако собаке не понравился новый дом. На следующий день Гэри освободился из ошейника и сбежал. Волонтеры принялись его искать и расклеили фотографии животного по всему городу.
Через три дня в восьми километрах к северу от населенного пункта Жуково его нашла девочка, которая проживает рядом с полюбившимся собаке человеком. Она обнаружила его спящим в лесу на морозе. Гэри почти добрался до дома волонтера, у которого пробыл три недели.
«Гэри сам выбрал себе семью, и мы уважаем его решение. Он останется со своими временными хозяевами навсегда», — отметили в организации. Пенсионер, который хотел приютить собаку, понял ситуацию и готов взять себе другого пса.
Фото: pexels.com
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