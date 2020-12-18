Слепая собака пять дней шла по морозу к понравившемуся ей волонтеру

Однако собаке не понравился новый дом. На следующий день Гэри освободился из ошейника и сбежал. Волонтеры принялись его искать и расклеили фотографии животного по всему городу.

Через три дня в восьми километрах к северу от населенного пункта Жуково его нашла девочка, которая проживает рядом с полюбившимся собаке человеком. Она обнаружила его спящим в лесу на морозе. Гэри почти добрался до дома волонтера, у которого пробыл три недели.

«Гэри сам выбрал себе семью, и мы уважаем его решение. Он останется со своими временными хозяевами навсегда», — отметили в организации. Пенсионер, который хотел приютить собаку, понял ситуацию и готов взять себе другого пса.