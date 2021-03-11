Следственный комитет РФ возбудил дело против отца сестер Хачатурян

Как пишет ТАСС, сестры Хачатурян в июле 2018 года (им тогда было 17, 18 и 19 лет) совершили убийство своего 57-летнего отца. 14 июня 2019 года Кристине, Ангелине и Марии Хачатурян предъявили обвинение — «убийство группой лиц по предварительному сговору».

Девушкам грозит реальный срок от восьми до 20 лет, несмотря на то, что факты насилия над ними — физического, психического и сексуального — подтвердились в ходе следствия. Пользователи Сети, правозащитники, знаменитости и просто неравнодушные люди встали на защиту сестер Хачатурян. Они уверены: пока судебная система и закон не изменится, в стране не восторжествует справедливость, а сейчас на месте девушек может оказаться каждая россиянка.

Фото: Global Look Press

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!