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Скрытая опасность бесконтактных платежей: как избежать кражи денег со счета
Многие люди пользуются бесконтактными платежами, чем могут воспользоваться злоумышленники и похитить средства. Чтобы сохранить деньги, необходимо придерживаться нескольких советов, которыми поделилась менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.
Специалист посоветовала установить лимиты снятия, особенно без ввода PIN-кода, не использовать дебетовые карты с крупными суммами на счете для бесконтактной оплаты, точно знать, где находится ваше NFC-устройство (карта, телефон, часы).
«Обезопасить себя от вирусов можно стандартными методами цифровой гигиены: не давать доступа к мобильному телефону неизвестным людям, устанавливать приложения только из официальных источников, использовать по возможности программы защиты (антивирус, антиспам)», — рассказала Анна Михайлова агентству «Прайм» о том, что злоумышленники могут похитить банковские данные с помощью вредоносных приложений.
Фото: freepik.com