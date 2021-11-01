Скрытая опасность бесконтактных платежей: как избежать кражи денег со счета

Специалист посоветовала установить лимиты снятия, особенно без ввода PIN-кода, не использовать дебетовые карты с крупными суммами на счете для бесконтактной оплаты, точно знать, где находится ваше NFC-устройство (карта, телефон, часы).

«Обезопасить себя от вирусов можно стандартными методами цифровой гигиены: не давать доступа к мобильному телефону неизвестным людям, устанавливать приложения только из официальных источников, использовать по возможности программы защиты (антивирус, антиспам)», — рассказала Анна Михайлова агентству «Прайм» о том, что злоумышленники могут похитить банковские данные с помощью вредоносных приложений.