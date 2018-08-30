Ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон

Сегодня, 30 августа, не стало легендарного артиста Иосифа Давыдовича Кобзона. Казалось, совсем недавно он отметил 80-летний юбилей. Но пару недель назад артист был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия.

Иосиф Давыдович на протяжении 13 лет боролся с раком и не стеснялся открыто говорить об этом. По его словам, рака не стоит бояться, ведь болезнь можно побороть, если вовремя начать лечение.