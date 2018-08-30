Ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон

Сегодня, 30 августа, не стало легендарного артиста Иосифа Давыдовича Кобзона. Казалось, совсем недавно он отметил 80-летний юбилей. Но пару недель назад артист был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия.
Иосиф Давыдович на протяжении 13 лет боролся с раком и не стеснялся открыто говорить об этом. По его словам, рака не стоит бояться, ведь болезнь можно побороть, если вовремя начать лечение.
Народная популярность пришла к Кобзону в 1964 году после появления в радиоэфире песни «А у нас во дворе». В том же году он стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и лауреатом международного конкурса в польском Сопоте. Иосиф Давыдович был также депутатом Госдумы. У него остались супруга Нелли Михайловна, сын Андрей, дочь Наталья и 10 внуков, младшему из которых — 8 лет.
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press